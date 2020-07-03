В Свердловской области Роспотребнадзор обнаружил расхождения в статистике заразившихся коронавирусом

Об этом со ссылкой на письмо, которое на имя губернатора написал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, — сообщает сайт «Медуза». В тексте сказано, что медики подавали значительно меньше экстренных извещений по сравнению с числом положительных тестов на коронавирус. В письме приводятся конкретные цифры, и отмечается, что ситуация угрожает жизни и здоровью людей и способствует распространению коронавируса. Вице-губернатор области Павел Креков сказал, что в ситуации уже разобрались и никаких искажений нет. Он предположил, что расхождения могли возникнуть из-за дублирования информации, когда пациента с коронавирусом регистрируют и участковый врач, и скорая помощь, и больница. По словам Крекова, с понедельника лечебные учреждения Екатеринбурга полностью перейдут на новую систему отчетов и подобных несоответствий не будет.