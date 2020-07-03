Бизнесмен и высокопоставленный чиновник Минобрнауки задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Имена в ведомстве пока не называют. Агентство ТАСС со ссылкой на источник передает, что по этому делу задержаны замминистра науки Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. По данным следствия, 4 года назад предприниматель, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом, как утверждается, у нее не было намерений выполнять взятые обязательства в полном объеме. В итоге заказчику были представлены результаты работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Чиновник Минобрнауки работы принял. По этому делу прошло более тридцати обысков дома и на работе у задержанных, — передает агентство РИА Новости.
2020-07-03T18:33:48+03:00
2020-07-03T18:33:48+03:00
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18:33, 03 июля 2020
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