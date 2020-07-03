Правозащитники направили обращение главе СКс просьбой возбудить уголовное дело после гибели 23-летней чеченки

Российские и международные правозащитные организации направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело после гибели двадцатитрехлетней чеченки. Об этом сообщает телеканал Дождь. Мадина Умаева была найдена мертвой в середине июня в своем доме в Гудермесе. Семья мужа объявила, что девушка упала с лестницы во время приступа эпилепсии. Мать Умаевой Хутмат Довлетмирзаева говорит, что эпилепсии у ее дочери не было. Девушка жаловалась на побои. Довлетмирзаева говорила, что ее дочь мог убить муж. После встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым женщина извинилась.
2020-07-03T18:33:28+03:00
2020-07-03T18:33:28+03:00
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18:33, 03 июля 2020
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