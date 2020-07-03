Twitter принял решение отказаться от некоторых технических терминов, вызывающих негативные ассоциации с расизмом и иным оскорбительным поведением. Сообщение об этом было опубликовано командой инженеров компании.

Программисты компании посчитали некоторые традиционные технические термины расистскими и оскорбительными, из-за чего решили исключить их из использования. К список недопустимых попали, например, такие словосочетания, как «черный список» и «белый список». Их заменили на «список отказов» и «список разрешений» соответственно. Термины хозяин-раб заменили на версию «лидер-ведомый».

Программисты Твиттера также намерены отказаться от использования гендерно-окрашенных слов, и заменить из другими, с нейтральным гендерным значением. Так, вместо «парни» будет употребляться слово «люди».

Список компаний, которые планируют менять дизайн или название товаров, чтобы исключить любые ассоциации с расизмом, расширяется.

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