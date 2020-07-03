Руководство Высшей школы экономики планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук

Под сокращение могут попасть оппозиционные сотрудники. Такое мнение высказал в интервью нашей радиостанции старший преподаватель Школы философии ВШЭ Виктор Горбатов. Горбатов сообщил, что уже получил документ об увольнении из Школы философии ВШЭ в связи с ее реорганизацией.

В самой Высшей школе экономики нам подтвердили, что действительно грядут серьезные изменения и реорганизация. Оппозиционные взгляды сотрудников не являются поводом для увольнения сотрудника из ВШЭ, — сказал нам директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров. Лавров напомнил, что год назад при реорганизации Школы политологии ВШЭ тоже были сообщения о неких черных списках, информация о которых не подтвердилась.