В школах по всей стране сегодня первый день сдачи ЕГЭ

В этом году его несколько раз переносили из-за коронавируса. Из школы 11-классники выходили под сильным впечатлением не только от первого госэкзамена — сегодня сдавали информатику, но и того что делать это пришлось в крайне непростых условиях. Маски и перчатки создавали много неудобств, признался выпускник Георгий. Он планирует после сдачи экзаменов попытаться поступить в Бауманский университет.

Выйдя из ворот школы, 11-классница Мария призналась «Эху», что ощущает невероятную усталость. А ведь это только первый единый госэкзамен, впереди у собеседницы еще четыре.

Экзаменаторы были в масках и перчатках, их выдавали при входе в аудиторию выпускникам, ещё один набор лежал на парте, рассказал 11-классник Иван. Социальная дистанция по его словам на ЕГЭ также соблюдалась.

Подготовка к экзаменам из-за пандемии была очень непростой, рассказала другая выпускница Карина. Она тоже сдавала сегодня информатику. Девушка надеется, что на все вопросы — а их было почти 30 — ответила правильно. На экзамен Карина пришла футболка с изображением её класса — если вдруг мне не повезёт на ЕГЭ, то им точно должно, сказала Карина.

Меры безопасности в школе приняли очень серьезные, в этом уверял меня охранник учебного заведения, общаться под запись он отказался. Он рассказал, что всем на входе медики измеряли температуру. Домой никого не отправили, поскольку все чувствовали себя хорошо.

Следующим экзаменом, который предстоит 11-классникам, станет русский язык. Его будут сдавать в первые два дня следующей недели. Экзамены продлятся до 25 числа. Напомним, что ЕГЭ в этом году сдают только выпускники школ, которые собираются в этом году поступать в вузы.

Пункты приема экзаменов максимально продезинфицированы, — рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. По словам Раковой, все сотрудники пунктов приема ЕГЭ прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.