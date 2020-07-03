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18:21, 03 июля 2020

Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия

Сам священнослужитель проигнорировал заседание, в отличие от своих сторонников.

Решение церковного суда было вынесено спустя два с половиной часа после начала заседания. Хотя, учитывая поведение опального схиигумена и его видеопроповеди, уже мало кто сомневался в сегодняшнем вердикте. В постановлении Епархиального указаны присяга священника, монашеские обеты и 8 апостольских и соборных правил, которые нарушил мятежный клирик. Решение журналистам озвучит председатель Епархиального церковного суда протоиерей Николай Малета.

Журналистам решение суда Екатеринбургской епархии озвучили за закрытыми дверями. Поскольку в этот раз опального отца Сергия приехали поддержать те, кто регулярно посещает Среднеуральский женский монастырь. Узнав, что схиигумена лишили сана, его сторонники потребовали выходя духовенства, и заявили, что готовы стоять за монастырь до конца.

Официальную позицию Екатеринбургской епархии озвучил глава информационного отдела протоиерей Максим Миняйло. По словам отца Максима, уже сегодня решение епархиального суда будет доведено до Патриарха Московского и Всея Руси. Также Епархия намерена вернуть контроль за монастырём, в который за последние две недели с трудом проникали даже журналисты. Что касается лишенного сана схиигумена Сергия, то екатеринбургская епархия готова разъяснять свою позицию и позицию церковного суда каждому из сторонников опального клирика, — заявил журналистам глава информационного отдела екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло. Миняйло добавил, что решения Патриарха в Екатеринбургской епархии ожидают в самое ближайшее время.

На следующей неделе схиигумена Сергия ждет еще одно разбирательство. 7 июля суд Верхней Пышмы рассмотрит административное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе. Поводом стали ролики с проповедями в YouTube.

Схиигумен Сергий пользуется авторитетом у многих людей, поскольку логично и уверенно излагает свою позицию. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист и историк Николай Сванидзе. Жалости положение Сергия, однако, не вызывает, добавил Николай Сванидзе.

Между тем, в Среднеуральском женском монастыре, захваченном Сергием, живут не только монахи, но и дети. Бывшие послушники рассказали о психологическом и физическом насилии. Об этом сообщает Би-би-си.



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