Ни прокуратура, ни Следственный комитет пока не связывались с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, которому полицейский сломал руку на избирательном участке в Петербурге. Сам Френкель сказал «Эху», что не верит в беспристрастное разбирательство.

Один из участников нападения на журналиста издания «Медиазона» на избирательном участке в Петербурге противодействовал наблюдателям, а в его биографии оказалась судимость за избиением женщины и разбой.

Дмитрий Абрамов появился в петербургской политике много лет назад. Тогда он связан с партией «Единая Россия», но после рассорился с ней. По данным «Медиазоны», он приводил на избирательные участки спортивных людей, чтобы запугивать неугодных кандидатов. Каждую избирательную кампанию Абрамов скрывал, что судим за то, что избил собственную тёщу, а также за разбой, совершенный еще в 90-х годах прошлого века. Сейчас Дмитрий Абрамов работает в администрации Центрального района. На прошедшем голосовании он стал наблюдателем от местной Общественной палаты. Независимые члены избиркомов свидетельствуют, что Абрамов ходил по участкам и мешал наблюдать за плебисцитом, нападал на журналистов. В частности, он хамил корреспонденту «Медизоны» Давиду Френкелю. В итоге полицейский сломала Френкелю плечо. По его словам, тогда Абрамов назвал его симулянтом и даже дернул за поврежденную руку.

После того, как о нападении на Френкеля сообщили СМИ, Следственный комитет начал проверку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков потребовал расследовать инцидент самым тщательным образом, — пишет газета «Ведомости». Насилие главным образом совершается в полицейских участках. Иногда полицейские выходят на публичные мероприятия. От избыточного энтузиазма они могут выкручивать руки, не видя в этом никакой катастрофы, — пишут «Ведомости».