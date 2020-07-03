Суд взыскал с оппозиционеров 8 миллионов рублей за прошлогодние акции протеста в Москве

Иск подало столичное управление МВД, требовавшее оплатить сверхурочные своим сотрудникам, которые работали во время акций.

Симоновский суд Москвы сегодня вынес несколько решений, обязав оппозиционеров выплатить крупные суммы столичной полиции за акции 27 июля и 3 августа прошлого года. Так сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров должны будут заплатить 4,5 миллиона рублей как компенсацию выплат силовика за переработки и еще почти 200 тысяч – за бензин. Столичное управление МВД утверждало, что ему пришлось заплатить за работу в выходной 3 августа примерно 3 тысячам своих сотрудников.

Ответчиками по еще одному иску стали Соболь, директор ФБК Иван Жданов, политик Алексей Навальный, муниципальный депутат района Красносельский Илья Яшин, ведущий ютуб-канала «Навальный Live» Владимир Милов и оппозиционер Александр Соловьев. Как пишет интернет-издание «Медиазона», тот же Симоновский суд обязал их выплатить 3,4 миллиона рублей.

Столичное МВД – не первая структура, которая подала к оппозиционерам иски из-за прошлогодних акций протеста. Ранее компенсаций уже добились московское метро, прокуратура, Мосгортранс и ряд других предприятий.

Также Симоновский суд сегодня оштрафовал Ивана Жданова на 100 тысяч рублей из-за того, что в инстаграме ФБК нет маркировки «иностранный агент».