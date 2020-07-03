Поправки к Конституции вступают в силу с завтрашнего дня

Об этом объявил президент Путин. По его словам, это – воля народа. Путин подчеркнул также, что, несмотря на поправку о традиционных семейных ценностях, в России, цитирую, не было и не будет дискриминации по расовому или сексуальному признаку.

Сегодня же Центризбирком утвердил итоги голосования по поправкам. Проект постановления принят единогласно. Во время голосования были соблюдены все демократические процедуры, — уверена председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По словам Памфиловой, итоги голосования достоверны, а их легитимности – бесспорна.

Между тем, Самый известный исследователь статистики российских выборов, физик Сергей Шпилькин уверен, что в действительности за поправки проголосовало около 30% россиян.

По данным Центризбиркома, поправки поддержали около 78% избирателей, против – 21%. Явка составила около 68%.

Россияне в Западной Европе, участвовавшие в голосовании по изменению конституции, выступили против поправок. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Процент соотечественников, голосовавших за поправки, находясь вдали от Родины, чуть ниже, чем в самой России. Цифры все равно убедительные – почти 70 процентов. Но это, скорее, средняя температура по больнице. Из итоговых результатов на сайте ЦИКа следует, что большинство противников поправок сосредоточилось в Западной Европе. Так, в Германии, где на нескольких участках проголосовали всего 7 с лишним тысяч россиян, против корректировки основного закона страны высказались больше половины участников плебисцита – около 60 процентов.

Наибольшая концентрация критически настроенных россиян обнаружилась в Великобритании. На участке в Лондоне за поправки проголосовали всего 20 процентов соотечественников. Похожий уровень недоверия к предложенным изменениям в Праге. Тех, кто не поддерживает обнуление президентских сроков Путина в Париже оказалось чуть меньше – почти две трети. Поскромнее результат голосования в Варшаве.

Итоги голосования в бывших советских республиках диаметрально противоположные. На участках в Риге, Таллине и на Украине изменения поддержали большинство россиян. Неожиданное единодушие проявили голосовавшие на избирательных участках при военных частях в странах В Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье и Южной Осетии уровень поддержки поправок варьировался от 90 до 99 процентов.

В Китае везде, кроме участка при посольстве в Пекине, россияне подавляющим большинством выступили против внесения поправок в Конституцию, отмечает РБК со ссылкой на данные ЦИК.

В Сирии в голосовании по поправкам к Конституции приняли участие почти шесть с половиной тысяч россиян. Это в полтора раза больше, чем на выборах президента в 2018 году, — отмечает РБК. Военный эксперт Андрей Паюсов предположил, что это может быть связано с расширением российских военных баз в Сирии. Источник в Минобороны рассказал, что точки голосования были организованы на базах в Хмеймиме и Тартусе, а также на удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, в Центре по примирению враждующих сторон.