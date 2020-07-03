Государственный обвинитель требует шесть лет лишения свободы для журналистки Светланы Прокопьевой

Ее обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела стала колонка Прокопьевой о причинах взрыва в управлении ФСБ Архангельска.

Прокурор заявила, что согласно экспертному заключению, колонка журналиста содержала признаки оправдания терроризма. Сторона обвинения считает, что Прокопьева формировала представления о допустимости совершения террористической деятельности. В суде свою вину она не признала, пояснила, что смысл её колонки был в критике государства, в частности правоохранительных органов, а взрыв стал только информационным поводом. Обвинения настаивает, что показания экспертов со стороны защиты были субъективными и их не следует считать доказательствами невиновности Прокопьевой. Прокуратура полагает, что стороной обвинения в достаточной степени представлены доказательства вины Светланы Прокопьевой в оправдании и пропаганде терроризма. И с учётом общественной опасности сторона обвинение считает, что подсудимую следует приговорить к реальному лишению свободы. Обстоятельствами, смягчающими наказание Прокопьевой, следует признать совершение преступления впервые и положительную характеристику.

Адвокат Татьяна Мартынова в прениях по делу заявила, что в тексте подзащитной нет никакого оправдания терроризма. А эта статья получила распространение не благодаря Светлане Прокопьевой. Никто не сделал для популяризации этой статьи больше, чем правоохранительные органы, сказала Мартынова и добавила, что этот материал был не о теракте, а о нарушении прав граждан государством, а теракт стал только информационным поводом для материала.

Защита просит вынести в отношении Прокопьевой оправдательный приговор «в связи с отсутствием состава преступления».

Сама Прокопьева заявила в последнем слове, что делала свою работу и умысла на совершение противоправных действий не имела. Она также считает, что нелепо наказывать за слова «всей мощью уголовного преследования». Полный текст последнего слова Светланы Прокопьевой в суде – на сайте «Эха Москвы». Суд вынесет приговор в понедельник 6 июля.

Союз журналистов готов оказать максимально возможную помощь Светлане Прокопьевой, — сказал «Эху Москвы» глава союза Владимир Соловьев.

Дело имеет политические мотивы, нарушается право Прокопьевой на свободу слова, — считает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Светлана Прокопьева может и не получить реальный срок. В любом случае, приговор будет несправедливым, — такое мнение в эфире «Эха» высказал бывший глава СПЧ Михаил Федотов.