На Сахалине и Курилах из-за повреждения магистрального кабеля «Ростелекома» пропал интернет

Об этом сообщила пресс-служба компании. Кабель повредили во время строительных работ. В Ростелекоме говорят, что частично уже устранили аварию, завершить работы обещают в ближайшее время, передаёт агентство РИА Новости.
2020-07-03T17:34:12+03:00
2020-07-03T17:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 03 июля 2020
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