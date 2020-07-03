Председатель союза женщин России пожаловалась президенту на мороженое «Радуга», в котором усмотрела пропаганду ЛГБТ

Председатель союза женщин России пожаловалась президенту на мороженое «Радуга», в котором усмотрела пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время встречи президента с участниками рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Екатерина Лахова сказала, что «Радуга» это реклама секс-меньшинств.

25 июня на здании посольства США в Москве появился радужный флаг – символ секс-меньшинств. Он был поднят ко Дню радужного флага. Президент Владимир Путин сказал, что подобные действия дают информацию о том, кто в этом посольстве работает.