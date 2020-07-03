Прокуратура запросила шесть лет колонии для псковской журналистки С.Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Прокуратура запросила шесть лет колонии для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Приговор должны вынести в ближайший понедельник. Дело на Прокопьеву завели полтора года назад. Поводом стали её высказывания о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Журналистка представила своё мнение, согласно которому государство само воспитало поколение граждан, которые с ним борются.

Сегодня в Москве после восьми вечера на Лубянке пройдут пикеты в поддержку Прокопьевой. Призывы поучаствовать в этой акции распространяются в соцсетях.