Киностудия имени Горького попросила помощи у властей

Одна из крупнейших кинокомпаний страны, в числе прочего, обратилась к правительству с просьбой освободить от некоторых платежей. Студия планирует реконструкцию исторического комплекса зданий. В планах продолжения кинопроизводства — выпуск художественного, документального и научно-популярного кино, — сообщает агентство Интерфакс. Киностудия Горького – одна из старейших в России. Там были созданы десятки фильмов, ставших классиков советского кино. Среди них – «Тихий дон», «А зори здесь тихие», «Три тополя на Плющихе», «Офицеры».
2020-07-03T17:04:47+03:00
2020-07-03T17:04:47+03:00
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17:04, 03 июля 2020
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