Школьники сегодня начали сдавать ЕГЭ

Первыми в расписании были поставлены литература, география и информатика. Для детей и для тех, кто принимает экзамены, процедуру сделали максимально безопасной, — заверила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Ракова сказала, что все, кто работает на ЕГЭ, прошли тестирование на коронавирус.