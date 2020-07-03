В Сирии за последние два года в полтора раза выросло число голосующих россиян

Это связывают прежде всего с расширением военного присутствия в ближневосточной стране.

В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие около 6400 россиян, находящихся в Сирии. Это намного больше, чем в марте 2018 года во время президентских выборов – тогда число голосующих составило порядка 3800 человек. Согласно данным ЦИКа, 76 процентов участников голосования в Сирии поддержали поправки к Конституции, 12 процентов выступили против, а еще столько же испортили бюллетени. Участки для голосования были организованы в нескольких местах, включая города Латакию и Дамаск, военные базы в Хмеймиме и Тартусе, а также в точках размещения российских военных, передает РБК. Опрошенные изданием эксперты связывают увеличение числа голосующих с расширением российских военных баз, а также приходом российских компаний на сирийский рынок. Речь, например, идет о предприятиях по добыче фосфатов, а также фирм, оказывающих услуги ЖКХ.

Всего в голосовании за рубежом приняли участие больше 150 тысяч россиян.