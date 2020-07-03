Путин: Поправка к Конституции о традиционных семейных ценностях не приведет к дискриминации

Поправка к Конституции о традиционных семейных ценностях не приведет к дискриминации, — пообещал сегодня президент Владимир Путин. Соответствующее заявление глава государства сделал на итоговой встрече с участниками рабочей группы по подготовке поправок.

Путин также прокомментировал сообщения о том, что американские дипломаты вывешивали на здании посольства США в Москве радужный флаг – символ сообщества секс-меньшинств. По словам президента, это дает информацию о людях, которые там работают.

На этой же встрече президент Владимир Путин сказал, что россияне сердцем почувствовали, что поправки к Конституции нужны стране. Он добавил, что именно люди являются гарантом стабильности в России, — сообщает агентство ТАСС.