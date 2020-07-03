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16:35, 03 июля 2020

Умер отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Агентство РИА Новости пишет, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.



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