Директора ФБК оштрафовали на сто тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иноагент» на странице фонда в Инстаграм

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова оштрафовали на сто тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на странице фонда в социальной сети Инстаграм. Решение принял Симоновский суд. Об этом сам Жданов рассказал сайту «Медиазона». В Твиттере директор ФБК отметил, что на заседании присутствовал представитель Минюста. В марте Фонд борьбы с коррупцией также штрафовали за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Инстаграме. Тогда сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.