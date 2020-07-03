В Сирии с 2018 года в полтора раза выросло число голосующих россиян

На сайте Центризбиркома говорится, что по поправкам к Конституции в ближневосточном государстве проголосовали более шести тысяч четырехсот россиян. Это заметно больше, чем на выборах президента в 2018 году. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов в интервью РБК сказал, что, скорее всего, увеличение числа голосовавших связано с расширением российских военных баз и активным приходом российской промышленности на сирийский рынок.