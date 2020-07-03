В Петербурге Либертарианская партия и движение «Весна» подали заявку на митинг против поправок к Конституции

В Петербурге Либертарианская партия, организация «Открытая Россия» и движение «Весна» подали заявку на митинг против поправок к Конституции. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Акция должна пройти 15 июля. Накануне заявку на проведение в этот же день акции в Москве подали представители движения «Нет», выступающие против обнуления президентских сроков Владимира Путина.