В Петербурге Либертарианская партия и движение «Весна» подали заявку на митинг против поправок к Конституции

В Петербурге Либертарианская партия, организация «Открытая Россия» и движение «Весна» подали заявку на митинг против поправок к Конституции. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Акция должна пройти 15 июля. Накануне заявку на проведение в этот же день акции в Москве подали представители движения «Нет», выступающие против обнуления президентских сроков Владимира Путина.
2020-07-03T16:33:39+03:00
2020-07-03T16:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 03 июля 2020
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