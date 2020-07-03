Президент Владимир Путин оценил ситуацию с безработицей

Как выразился глава государства, с начала пандемии она немного подросла. Российский лидер выразил надежду, что дальнейшего роста не будет. Отмечу, по оценкам Минэкономразвития, во время карантина были сокращены с работы 680 тысяч жителей России.
2020-07-03T16:32:48+03:00
2020-07-03T16:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 03 июля 2020
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