Путин: В России не было, нет и не будет дискриминации по расовому или сексуальному признаку

В России не было, нет и не будет дискриминации по расовому или сексуальному признаку, несмотря на поправку к Конституции о традиционных семейных ценностях, — заявил президент Владимир Путин. Рассуждая о секс-меньшинствах на итоговой встрече с участниками рабочей группы по подготовке поправок, глава государства сказал, что ничего навязывать не нужно. Вырастая, человек сам должен определить свою судьбу", — слова Путина приводит агентство РИА Новости.
2020-07-03T16:32:14+03:00
2020-07-03T16:36:43+03:00
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16:32, 03 июля 2020
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