Путин: В России не было, нет и не будет дискриминации по расовому или сексуальному признаку

В России не было, нет и не будет дискриминации по расовому или сексуальному признаку, несмотря на поправку к Конституции о традиционных семейных ценностях, — заявил президент Владимир Путин. Рассуждая о секс-меньшинствах на итоговой встрече с участниками рабочей группы по подготовке поправок, глава государства сказал, что ничего навязывать не нужно. Вырастая, человек сам должен определить свою судьбу", — слова Путина приводит агентство РИА Новости.