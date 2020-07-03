Власти Великобритании объявили о проведении успешной широкомасштабной операции против наркоторговцев

Полиции удалось взломать онлайн-переписку членов преступной группировки. Задержаны более семисот человек.

Как отмечает газета The Times, речь идет о задержании масштабной партии наркотиков, оружия и наличных общей стоимостью в десятки миллионы фунтов — в переводе на рубли — это свыше 6 миллиардов. 746 задержанных британская BBC окрестила «неприкасаемыми лидерами преступного сообщества», которые терроризировали страну на протяжении десятилетия.

Для сбыта наркоторговцы использовали мессенджер Eurochat, который в полиции называют черным рынком, с помощью которой, по данным газеты The Independent, группировки координировали продажу — то есть договаривались о сделках, вывешивали цены на наркотики и оружие и даже обсуждали детали убийств, которые они планировали. Из-за высокого уровня защиты, власти страны не могли перехватывать сообщения или прослушивать переговоры. И пыталась взломать систему несколько лет. Впрочем, бандиты довольно быстро узнали, что их мессенджер уже небезопасен — там даже появилось сообщение, что «полиция в игре в кошки-мышки выигрывает». Поэтому, как пишет The Guardian, власти Великобритании решились на масштабную операцию и аресты, а в числе её подписчиков было порядка 60 тысяч человек по всей Европе.

Аресты были не только в Великобритании, но также во Франции, Нидерландах, Швеции и Норвегии.