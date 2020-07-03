Ни прокуратура, ни Следственный комитет пока не связывались с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, которому полицейский сломал руку на избирательном участке в Петербурге. Сам Френкель сказал «Эху Москвы», что не верит в беспристрастное разбирательство.

Ранее Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста «Медиазоны». Между тем, в МВД утверждают, что во время голосования по поправкам полицейские действовали грамотно и профессионально, и не допустили правонарушений, способных повлиять на итоги голосования.