Поправки к Конституции вступят в силу завтра, 4 июля

Соответствующий указ подписал президент Путин, — сообщает пресс-служба Кремля. Комментируя итоги голосования по поправкам, Путин сказал, что окончательное слово могли сказать только граждане России и назвал это решение совместным. По мнению Путина, голосование показало «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам».

Во время голосования по поправкам были соблюдены все демократические процедуры, — уверена председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По словам Памфиловой, итоги голосования достоверны, а их легитимность – бесспорна.

Ученые, изучающие статистику российских выборов, считают, что голосование по поправкам было самым нечестным с 2000-го года. В частности, независимый исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин уверен, что в действительности за поправки проголосовало около 30% россиян, — отмечает интернет-издание «Медуза».