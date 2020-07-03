Некоторые пользователи на Сахалине и Курилах остались без интернета из-за аварии у магистрального оператора Ростелекома. Магистраль повредили во время строительных работ, связь планируется восстановить в течение сегодняшнего дня, — сообщает РИА.
2020-07-03T15:36:05+03:00
2020-07-03T15:36:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 03 июля 2020
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