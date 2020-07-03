Первые ЕГЭ по информатике, географии и литературе прошли в штатном режиме без серьезных нарушений, — сообщает Рособрнадзор. Вместе с тем, в двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения. После того, как сбои были устранены, выпускники смогли написать ЕГЭ. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля.