Авиакомпании и аэропорты устранили большинство выявленных нарушений санитарных норм, — утверждает Росавиация

Там подчеркивают, что вопрос находится на постоянном контроле ведомства и территориального управления, а также министерства транспорта. Как выяснилось в ходе проверок, чаще всего пассажиры и персонал аэропортов авиакомпании забывают надевать маски и перчатки.
2020-07-03T15:34:50+03:00
2020-07-03T15:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 03 июля 2020
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