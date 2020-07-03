В Сирии в голосовании по поправкам к Конституции приняли участие почти шесть с половиной тысяч россиян

Это в полтора раза больше, чем на выборах президента в 2018 году, — отмечает РБК. Военный эксперт Андрей Паюсов предположил, что это может быть связано с расширением российских военных баз в Сирии. Источник в Минобороны рассказал, что точки голосования были организованы на базах в Хмеймиме и Тартусе, а также на удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, в Центре по примирению враждующих сторон.
2020-07-03T15:33:37+03:00
2020-07-03T15:33:37+03:00
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15:33, 03 июля 2020
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