В Сирии в голосовании по поправкам к Конституции приняли участие почти шесть с половиной тысяч россиян

Это в полтора раза больше, чем на выборах президента в 2018 году, — отмечает РБК. Военный эксперт Андрей Паюсов предположил, что это может быть связано с расширением российских военных баз в Сирии. Источник в Минобороны рассказал, что точки голосования были организованы на базах в Хмеймиме и Тартусе, а также на удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, в Центре по примирению враждующих сторон.