Профсоюз «Ведомостей» потребовал от владельца издания Еремина не допускать цензуры и гарантировать условия труда

Профсоюз журналистов «Ведомостей», куда вошло больше половины сотрудников редакции газеты и сайта, выдвинул владельцу издания Ивану Еремину и гендиректору Михаилу Нелюбину 12 требований. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат профсоюза Павел Андреев.

По его словам, сотрудники требуют не сокращать зарплаты и штат, а также обеспечить соблюдение в редакции этических норм. «Журналисты попросили генерального директора и председателя Совета директоров четко сказать, в каком объеме они планируют оставить коллектив и с какими условиями труда», — уточнил П.Андреев.

Кроме того, по словам адвоката, большая часть требований журналистов связана «с неоднократными случаями цензуры». «Речь идет об изменении заголовков, снятии статей, недопуске материалов к публикации. Это обусловлено исключительно личностью главного редактора газеты Андрея Шмарова», — отметил П.Андреев.

Адвокат подчеркнул, что если эти требования не будут выполнены, профсоюз журналистов готов объявить забастовку.