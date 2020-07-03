Суд в Нидерландах отклонил просьбу защиты по делу МН17 о повторном запросе спутниковых данных у НАТО

Суд в Нидерландах отклонил просьбу защиты по делу о крушении рейса MH17 о повторном запросе спутниковых данных у НАТО, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.



Ранее голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в понедельник заявил, что НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковых данных с места крушения рейса MH17, но это не значит, что у альянса их нет. Поэтому защита попросила суд поручить следственному судье выяснить, есть ли у НАТО записи АВАКС (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) зоны восточной Украины 17 июля 2014 года.



Судья напомнил, что и Совет Нидерландов по безопасности, и прокуратура делали соответствующий запрос.