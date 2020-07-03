В Кремле не разделяют беспокойства из-за сообщений повышении уровня радиации на севере Европы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, источником заражения мог быть запад России. В июне превышение уровня радиоактивных веществ было зафиксировано в Новрегии, Швеции и Финляндии.

Как сообщило Международное Агентство по атомной энергии, повышенный уровень радиации в регионе вероятно связан с атомным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании.

При этом в МАГАТЭ отметили, что зафисксированная концентрация радиоактивных частиц очень низкая и не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды. Там же уточнили, что географическое происхождение выброса еще не определено.

По данным на 2 июля, в МАГАТЭ обратились 37 европейских стран, включая Россию. Они сообщили, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.