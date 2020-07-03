Умер тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

22-го июня сам Хабиб рассказал, что его отец в тяжелом состоянии. Он перенес коронавирус. Нурмагомедов-старший находился в реанимации в одной из больниц в Москве.