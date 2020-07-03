Новым премьер-министром Франции назначен зам.главы администрации президента Жан Кастекс

Сегодня экс-глава кабинета министров Эдуар Филипп, занимавший этот пост последние 3 года, подал в отставку.

Любовь длится три года. Еще накануне Эммануэль Макрон рассказывал журналистам, что со своим первым министром у него полное взаимопонимание, а сегодня с утра два политика встретились в Елисейском дворце, после чего канцелярия главы государства выпустила коммюнике с информацией об отставке правительства.

Разговоры о трениях между Макроном и Филиппом не прекращались весь последний год. Судя по всему, разногласия стали непреодолимыми во время эпидемии коронавируса. По той информации, что просачивалась из Елисейского и Матиньонского дворцов, между политиками не было взаимопонимания ни по поводу обязательных карантинных мер, ни по поводу их последующей отмены, ни по поводу экономических стимулов для смягчения грядущего кризиса.

Эдуар Филипп мог позволить себя спорить с президентом хотя бы потому, что, по всем опросам общественного мнения, был гораздо популярнее своего начальника. И этот разрыв рейтингов доверия продолжал увеличиваться во время эпидемии. К тому же в минувшее воскресенье Эдуар Филипп оказался единственным политиком из нынешнего окружения президента, не провалившимся на муниципальных выборах, — он одержал победу в родном Гавре.

В минувшее воскресенье Эдуар Филипп оказался единственным политиком из нынешнего окружения президента, не провалившимся на муниципальных выборах. Он одержал победу в родном Гавре.