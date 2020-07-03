В ВШЭ опровергли информацию о планах руководства уволить оппозиционно настроенных преподавателей на фоне реорганизации

Вместе с тем там отметили, что в вузе грядут серьезные изменения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

«Никаких «черных списков» у нас нет и быть не может. В ВШЭ работают люди, которые придерживаются разных взглядов. И это не имеет никакого значения при приеме на работу. Определяющими являются лишь такие факторы, как профессионализм, академический потенциал и соответствие требованиям проектного университета», — подчеркнул он.

Что касается реорганизации, А.Лавров отметил, что на факультете гуманитарных наук «нарушен норматив соотношения числа студентов и преподавателей». «В этом смысле мы не исключаем, что на обновленном факультете сотрудников станет меньше. Но до сих пор никаких кадровых решений по ним не принято», — добавил он.

Лавров уточнил, что в январе 2020 года ученый совет принял новую программу развития ВШЭ, которая предполагает переход к модели проектного университета. «У нас должны произойти изменения с тем, чтобы основой для обучения студентов стала совместная проектная деятельность с преподавателями и научными сотрудниками. В рамках этой программы первыми реформе подвергнутся факультет гуманитарных наук, факультет права и факультет бизнеса и менеджмента», — добавил он.

Лавров напомнил, что ВШЭ принимает сотрудников на конкурсной основе. «Это открытый прозрачный конкурс, который проводится два раза в год. Да, все сотрудники этих факультетов без исключения были уведомлены о реорганизации в рамках законодательства. Мы обсуждали эту тему на ученом совете и пришли к выводу, что надо дать дополнительное время тем нашим коллегам, которые не попадут в новую структуру, чтобы они смогли предложить те или иные инициативы или проекты. То есть в принципе это происходит в рамках обычного конкурса среди преподавательского состава», — заключил он.