Песков: Кремль не готов принимать во внимание критические высказывания из-за рубежа по голосованию о поправках

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок. «Но мы не готовы принимать их во внимание», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права». «Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету, это никоим образом не противоречит международному праву», — убежден Песков.

По его словам, «более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств». «Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание», — указал представитель Кремля.