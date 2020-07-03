Бастрыкин: СК РФ ведет дела по нацизму времен ВОВ, в том числе по засекреченным архивам

Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«Работа ведется и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества. В то же время поиску перечисленных архивных материалов, уголовных и розыскных дел способствуют современные возможности информационных банков данных органов МВД и других ведомств», — сказал он.

По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду.

Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.