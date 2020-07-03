Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в этом году в онлайн-формате

Как рассказала «Эху Москвы» одна из организаторов мероприятия Дина Годер, зрителей ждет много новых форматов. Она добавила, что в рамках фестиваля зрители смогут задать свои вопросы режиссерам мультфильмов, также будут проводиться онлайн-мастер-классы для детей по технике создания и озвучки анимации.