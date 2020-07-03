В российских аэропортах систематически не соблюдаются карантинные меры

К таким выводам пришли контролеры из Ространснадзора. Проверке подверглись как аэропорты, так и авиакомпании. За месяц чиновники выявили полтысячи нарушений. Чаще всего претензии связаны с отсутствием масок и перчаток. Это требование игнорируют персонал, экипаж и пассажиры, пишет газета «Коммерсантъ».

Сотрудники аэропортов не всегда проверяют температуру на входе в терминал. Зачастую забывают про эту процедуру и при посадке на рейс. Нарекания со стороны контролеров вызвало также отсутствие информирования пассажиров о необходимости носить средства индивидуальной защиты.

В число нарушителей попали «Шереметьево», «Домодедово», «Пулково», где пассажиры не соблюдают социальную дистанцию, аэропорты Красноярска, Магадана, Нальчика и Тюмени, отмечает газета «Ведомости».

«Аэрофлот», S7 и другие перевозчики не используют тепловизоры и не справляются о здоровье пассажиров, хотя технические возможности для этого есть. Решение о наказании будет принимать Роспотребнадзор, куда уже направлены материалы о многократных нарушениях рекомендаций.

Число нарушений в целом снижается, отметили организаторы проверок.