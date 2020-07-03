Ключевой спонсор американской футбольной команды Washington Redskins призвал «крансокожих» сменить название

В котором компания нашла следы оскорблений на расовой почве. Транспортная компания FedEx, владеющая правами на именование домашнего стадиона Washington Redskins, требует от команды сменить свое имя, сообщает Reuters. Пригрозив в противном случае прекратить сотрудничество с командой.

«Краснокожие» — это расистское оскорбление — говорится в обращении, под которым подписались около ста инвестиционных компаний и акционеров, владеющих акциями на $620 млрд.

Washington Redskins — член Национальной футбольной лиги (НФЛ). Название команды переводится как «Краснокожие Вашингтона», ее эмблема — профиль коренного жителя Америки.

Сейчас стадион команды носит имя FedExField. А Генеральный директор Фредерик Смит — миноритарный владелец команды, уточняет CNBC.

Компания не уточнила, почему она попросила команду сменить название. Однако очевидно, что происходит это на фоне антирасистских протестов, которые охватили Америку после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.