Организаторы ЕГЭ соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора на пунктах проведения экзамена, сообщает директор школы

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор школы № 19 в Подольске Жанна Имбер.

«В аудитории будет присутствовать не более 8 обучающихся, они располагаются по зигзагообразной рассадке, дистанция между каждым участником экзамена не менее полутора метров», — рассказала она.

Кроме того, по словам Имбер, на территории здания присутствует сигнальная разметка, а за пределами аудитории организовано дежурство.

«Люди следят, чтобы потоки участников и дистанция между ними соответствовали рекомендациями Роспотребнадзора. В каждой аудитории есть бактерицидные рециркуляторы, которые обеззараживают воздух. Обеспечивается дезинфекция, организаторы находятся в аудитории в масках и перчатках. Мы приняли все меры, чтобы обезопасить как педагогов, которые работают на пунктах, так и участников экзамена», — отметила она.

Директор подчеркнула, что организаторы ЕГЭ стремятся обеспечить комфортную обстановку, чтобы учащиеся могли направить все усилия на получение высокого результата на экзамене.

С 3 июля в Москве стартует основной этап государственной итоговой аттестации.