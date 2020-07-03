Котляр: В Третьяковской галерее обеспечены все необходимые условия для безопасности посетителей к открытию 3 июля

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь галереи Анна Котляр.

«Третьяковская галерея с радостью сегодня откроет двери для посетителей. Будем исполнять все рекомендации и Министерства культуры, и Роспотребнадзора. Проходы к нам в музей будут по сеансам, каждые полчаса к нам будет заходить новая, достаточно ограниченная группа людей», — рассказала она.

По словам Котляр, в галерее функционирует система безопасности, включающая приборы рециркуляции и очистки воздуха, которые обеспечивают комфортный режим пребывания.

«Мы проработали определенный маршрут прохода по каждому из зданий музея, который предполагает прохождение потоков посетителей без пересечений. Все это сопровождается внятной, удобной навигацией в залах галереи, логичной с точки зрения восприятия произведений искусства», — уточнила она.

Пресс-секретарь также добавила, что с 7 июля откроется крупнейший выставочный проект Третьяковской галереи, посвященный искусству эпохи застоя, под названием «Не навсегда. 1968-1985».