Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке

Президент страны Эммануэль Макрон ее одобрил. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В сообщении отмечается, что Филипп продолжит совместно с членами правительства вести текущие дела до назначения нового кабинета министров.
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Президент страны Эммануэль Макрон ее одобрил. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В сообщении отмечается, что Филипп продолжит совместно с членами правительства вести текущие дела до назначения нового кабинета министров.
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…