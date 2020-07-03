Капитан «Барселоны» Лионель Месси планирует покинуть клуб уже в следующем году

Аргентинский форвард приостановил переговоры о продлении контракта. 33-летний футболист сказал товарищам по команде, что не хочет быть проблемой для «Барселоны».

Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он в действительности не имеет отношения.

По информации испанского радио Cadena Ser, аргентинец уже приостановил переговоры о продлении контракта. Хотя ранее был близок к пролонгации договора с Барсой до 2023 года.

Кроме того, Месси недоволен тем, что в «Барселоне» сейчас нет победного проекта. А последние неудачи каталонцев лишь утвердили капитана в решении покинуть клуб, за который он выступает на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Барселона не может победить в двух последних матчах испанского Чемпионата. И отстает от идущего первым Реала уже на 5 очков.