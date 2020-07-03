Телеканал RT требует 1,5 миллиона рублей от политиков Алексея Навального, Любови Соболь и издания Znak.com

Подробности иска, поданного месяц назад, стали известны только сейчас. Иск касается расследования оппозиционного политика Любови Соболь, в котором она обвинила телеканал RT в накрутках просмотров на видеопортале YouTube. Вышло оно на канале «Навальный LIVE».

СМИ оспаривает в общей сложности 25 заявлений Соболь и Навального в публикации в своём блоге, а также несколько фрагментов в заметке интернет-издания Znak.com, посвящённой этой теме.

С каждого ответчика RT требует по 500 тысяч рублей. Телеканалу в частности не нравится утверждение о том, что его главный редактор Маргарита Симоньян «обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина», не согласны там с заявлениями Соболь о фальсификации и покупке RT комментариев, в том числе «накрутке через порно-сайты».

Ролик и публикации, связанные с расследованием, телеканал требует удалить и запретить распространение оспариваемой информации на территории страны, сообщает издание Znak.com. В иске RT назван каналом с огромной аудиторией, а Симоньян — профессиональным журналистом и медиаменеджером, удостоенным госнаград.

Отметим, что после подачи иска Арбитражный суд Москвы оставил его без движения, поскольку ответчик в лице редакции Znak.com был указан некорректно. После того как иск исправили его приняли к производству, первое заседание назначено на 15 сентября.