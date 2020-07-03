Министр здравоохранения усомнился в масштабности второй волны коронавируса в России

В интервью агентству «Интерфакс» Михаил Мурашко отметил, что страна приобрела определенный иммунитет, создала систему лечения и профилактики, поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно.

Как считает министр, рост заболеваемости может произойти, если граждане не будут соблюдать действующие ограничения. По оценке Мурашко, смертность с начала года может увеличиться примерно на 2%, а возвращение к полноценной жизни станет возможным не раньше февраля.

В России с начала эпидемии коронавирусом заразились уже более 660 тысяч человек. Больше 9,5 тысяч пациентов скончались.