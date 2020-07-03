Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

По инициативе Александра Бречалова комитет Госдумы по экономической политике разработал соответствующий законопроект. Как отмечает газета РБК, в республике находится завод крупнейшего российского производителя оружия, концерна «Калашников».

Предполагается, что размер утилизационного сбора составит 3 тысячи рублей для пневматического оружия и 10 тысяч для огнестрельного. Часть средств вернут оружейным заводам, остальная пойдет в бюджет. Авторы законопроекта предлагают ввести сбор уже в следующем году.