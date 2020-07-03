Противники поправок к Конституции собираются провести митинг в Москве

Ранее власти отказывались согласовать подобные акции.

Комитет кампании «НЕТ!» направили в мэрию Москвы уведомление о проведении полноценного митинга 15 июля. Организаторы хотят выступить против признания результатов голосования по поправкам к Конституции, против узурпации власти президентом и за отставку главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Представитель комитета Андрей Пивоваров сказал «Эху Москвы», что митинг должен будет пройти на Пушкинской площади. Заявленная численность — 10 тысяч человек. Он выразил надежду, что подобные акции пройдут в этот день и в других российских городах.

По словам Пивоварова многие люди считают, что голосование по поправкам было сфальсифицировано, и воспринимают происходящее как конституционный переворот.

Голосование по поправкам закончилось в минувшую среду. По данным ЦИКа их поддержали более 70% избирателей.